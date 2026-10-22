مدیر آموزش‌وپرورش کیش، گفت: با حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ۵۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن فرهنگیان تأمین شد و هیچ کلاس درسی در سال تحصیلی جدید بدون معلم نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائی‌فرد در جلسه شورای آموزش‌وپرورش کیش افزود: سال تحصیلی جدید با حضور نزدیک به ۱۰ هزار دانش‌آموز و فعالیت حدود ۶۰۰ نفر از فرهنگیان در ۴۳ مدرسه دولتی و غیردولتی کیش آغاز شده است.

او با اشاره به دو موضوع مهم مسکن فرهنگیان و تأمین نیروی انسانی گفت: با حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن بیش از ۱۰۰ نفر از فرهنگیان کیش اختصاص و پرداخت شد.

مدیر آموزش‌وپرورش کیش، افزود: با همراهی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان، کمبود نیروی انسانی آموزشی نیز برطرف شده است و در حال حاضر تمام کلاس‌های درس با حضور معلم دایر است.

رجائی‌فرد با اشاره به بهبود برخی شاخص‌های آموزشی کیش، گفت: در سال تحصیلی گذشته، میانگین معدل امتحانات نهایی کیش بیش از یک نمره افزایش یافت و نرخ قبولی پایه دوازدهم نیز بیش از ۴ درصد رشد داشته است.

او پیگیری تأسیس صندوق توسعه رفاهی فرهنگیان، تجهیز درمانگاه فرهنگیان، ساماندهی اردوگاه دانش‌آموزی و تأمین نیرو‌های خدماتی مدارس را از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های مشترک آموزش‌وپرورش و سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد.

امام‌جمعه کیش نیز در این جلسه، آموزش وپرورش را محور پرورش نسل آینده و مدیران کشور دانست و افزود: هزینه در حوزه آموزش وپرورش ماهیت مصرفی ندارد، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

او با اشاره به دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت تحول در نظام آموزشی تصریح کرد: نباید در کنار سند تحول بنیادین، رقیبی برای آن ایجاد شود و تحقق اهداف آموزش‌وپرورش کیش نیازمند اجرای دقیق و منسجم این سند بالادستی است.

امام‌جمعه کیش با اشاره به هزینه‌های بالای زندگی و مسائل مرتبط با اسکان معلمان در کیش، جذب و تربیت معلمان بومی از مسیر دوره‌های چهارساله دانشگاه فرهنگیان را راهکاری پایدار برای تقویت ماندگاری نیروی انسانی در کیش عنوان کرد.

او بر تأمین مشارکتی اعتبارات عمرانی و سرانه‌های آموزشی با سهم ۵۰ درصدی وزارت آموزش‌وپرورش و ۵۰ درصدی سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین بی‌نیاز ایجاد مجتمع‌های متمرکز و مجهز آموزشی، هوشمندسازی مدارس، ارتقای کیفیت آموزش، تعالی فرهنگی دانش‌آموزان و مقابله ساختاریافته با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را از جمله ملاک‌های مؤثر در مسیر تبدیل کیش به الگوی آموزشی نمونه در کشور برشمرد.

او تشکیل کارگروه مشترک فرهنگی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، آموزش‌وپرورش، نهاد امامت جمعه، بسیج و دستگاه‌های حمایتی از جمله بهزیستی را نیز برای افزایش هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط خواستار شد.

در ادامه این جلسه، سه دستور کار شامل راهکار‌های بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی، پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی در مدارس از طریق طرح نماد و بررسی مسائل راهبردی و زیرساختی آموزش‌وپرورش کیش مطرح و درباره آنها بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم به تصویب اعضای شورا رسید.