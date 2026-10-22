به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست استانداران ایلام، میسان و دیاله که در بغداد که به میزبانی سفارت ایران برگزارشد؛ عدنان عمر الاوالی، رئیس هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق گفت: با رفع ایرادات فنی درهلاله شمالی و شهابی و توسعه زیرساخت ها؛ به ویژه راه در چیلات دهلران و با مواففت نهایی نخست‌وزیر و هیئت وزیران در آینده شاهد توسعه مناسبات تجاری و افزایش تردد مسافری در مناطق مرزی هم مرز با استان ایلام خواهیم بود.

محمدکاظم آل صادق، سفیرجمهوری اسلامی ایران نیزدر این نشست چندجانبه با اشاره به رایزنی‌های دپیلماسی مرزی در عراق تشریح کرد: حجم مبادلات تجاری ایران با عراق سالیانه ۱۲میلیارد دلاراست که از این میزان ۸ میلیارد دلار تجارت محصولات غیرنفتی است.

استان ایلام دارای بیشترین مرز زمینی با سه استان واسط، دیاله و میسان در کشور عراق است و هم اکنون بیشترین میزان صادرات کالا و جا به جایی مسافر در مرز بین المللی مهران، هم مرز با استان واسط صورت می‌گیرد.