به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در این بازدید روند اجرای عملیات عمرانی، وضعیت ابنیه فنی، سازه‌های مسیر و فعالیت‌های مربوط به تونل‌ها را بررسی کرد.

شاپور رجائی در بازدید از محور کنارتخته–دالکی، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، بر ضرورت تسریع در فعالیت‌ها و افزایش جبهه‌های کاری و پیگیری مسائل اجرایی برای تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت این محور در شبکه حمل‌ونقل استان اظهار داشت: ساخت باند دوم محور کنارتخته–دالکی از طرح‌های مهم زیرساختی استان در حوزه راه‌سازی است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تردد، ارتقای ایمنی و بهبود شرایط عبور و مرور داشته باشد.

در این بازدید که مدیر کل دفتر فنی و مدیر کل راه و شهرسازی استان و نمایندگان عوامل اجرایی طرح نیز حضور داشتند، مهمترین مسئله و چالش این طرح، تامین منابع مالی اعلام و مقرر شد از تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی برای پیشبرد به موقع این طرح استفاده شده و از هرگونه اختلال در روند عملیات اجرایی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، همچنین با حضور در کارگاه اجرایی سد مخزنی دالکی، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی این طرح مهم آبی استان قرار گرفت.

رجائی با ارزیابی روند اجرای طرح بر ضرورت تدوین برنامه اجرایی مدون و زمان‌بندی‌شده برای تحقق آبگیری سد در سال ۱۴۰۶ تأکید کرد و پیگیری جدی تأمین و تخصیص منابع مالی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری را از الزامات تداوم و تسریع عملیات اجرایی این طرح دانست.