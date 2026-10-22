به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است لیلا کبگ‌زن و وجیهه هوشمند در پرتاب وزنه بانوان کلاس ادغامی F۴۲-۴۴/F۶۲/F۶۴ به رقابت با ورزشکارانی از ویتنام، قزاقستان، اندونزی، مغولستان، ازبکستان و چین پرداختند که در پایان کبگ‌زن موفق به کسب مدال برنز شد.

کبگ‌زن در این رقابت با ثبت رکورد ۱۰ متر و ۲۶ سانتی‌متر در جایگاه سوم قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد.

هوشمند نیز با پرتاب ۸:۴۳ هفتم شد.

پرتابگر چینی با رکورد ۱۰:۶۶ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد آسیا قهرمان شد. نماینده ازبکستان نیز با ۱۰:۳۳ بر سکوی دوم ایستاد.

کبگ‌زن به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۹:۶۷، ۱۰:۰۵، ۱۰:۲۲، ۱۰:۲۵، ۱۰:۲۶ و ۹:۸۱ سانتی‌متر شده بود.