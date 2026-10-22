با احداث نخستین شهرک تخصصی انرژی خورشیدی در شال قزوین و طرح‌های کلان در استان مرکزی، گام‌های بلندی برای تحقق هدف تولید ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور برداشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، یکی از اولویت‌های راهبردی کشور برای تحقق امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست است. در این میان، استان‌های قزوین و مرکزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، نقش پیشرو را در این مسیر ایفا می‌کنند.

در استان قزوین، احداث نخستین شهرک تخصصی انرژی خورشیدی کشور در بخش «شال» با ظرفیت ۵۲۰ مگاوات، تحولی در صنعت انرژی این استان محسوب می‌شود. طبق آمار موجود، با توجه به برخورداری استان از ۲۹۵ روز آفتابی در سال، مشارکت ۲۶ سرمایه‌گذار در مرحله نخست این شهرک، پتانسیل بالای این منطقه را برای گسترش تولید برق خورشیدی نشان می‌دهد.

همزمان، استان مرکزی نیز با تولید حدود یک‌ششم برق کشور، جایگاه ویژه‌ای در سبد انرژی ملی دارد. در این استان، بیش از ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی در دست احداث است که می‌تواند سهم انرژی‌های پاک را در شبکه سراسری افزایش دهد.

کارشناسان معتقدند توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر تأمین پایدار برق، فرصت‌های بی‌شماری برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در صنایع وابسته و مناطق روستایی فراهم خواهد کرد.

گفتنی است هدف‌گذاری کلی کشور برای تولید ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال جاری، مسیری است که با پیشگامی استان‌هایی نظیر قزوین و مرکزی، با سرعت بیشتری طی خواهد شد.