استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت اعتماد به ظرفیت‌های داخلی گفت: برخی کارآفرینان تبریزی فراتر از استاندارد‌های موجود حرکت کرده و خود به معیار کیفیت تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در مراسم نکوداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد‌های کیفی ملی و استانی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سالن جلسات اداره کل استاندارد آذربایجان‌شرقی اظهار کرد:آنچه از استاندارد درک می‌کنیم مفهوم کیفیت است مفهومی که در فرایند تولید باید بر کمیت اولویت داشته باشد.

وی افزود: استاندارد صرفاً به کیفیت محصول نهایی محدود نمی‌شود، بلکه تمام مراحل تولید، از تامین مواد اولیه تا فرآیند ساخت، بسته‌بندی و عرضه محصول به مصرف‌ کننده را شامل می‌شود و رعایت معیار‌های استاندارد در هر یک از این مراحل ضرورت دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش استاندارد در ایجاد ایمنی و اعتماد خاطرنشان کرد: رعایت استاندارد علاوه بر اطمینان‌بخشی به مصرف‌کننده، برای عوامل تولید نیز امنیت و اعتماد ایجاد می‌کند و زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌سازد.

سرمست با اشاره به تغییر نگاه جامعه به ضرورت رعایت استاندارد‌ها گفت: استاندارد آسانسور‌ها در مقطعی به یکی از موضوعات مهم کشور تبدیل شده بود، اما امروز این الزام جایگاه خود را پیدا کرده است. این تجربه نشان می‌دهد که استانداردسازی به‌ تدریج می‌تواند به بخشی پذیرفته‌ شده از زندگی و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود.

وی با تاکید بر اهمیت استاندارد در تجارت خارجی بیان داشت: زمانی که تولیدکننده قصد صادرات محصول به بازار هدف را دارد، ناگزیر است الزامات و استاندارد‌های آن کشور را رعایت کند؛ بنابراین تولید رقابت‌پذیر در بازار‌های جهانی بدون شناخت دقیق استاندارد‌های مقصد امکان‌پذیر نیست.

سرمست با تاکید بر نقش نیروی انسانی در تحقق استاندارد‌ها اظهار کرد: تولید استاندارد به ذهن استاندارد نیاز دارد. در واقع، استاندارد باید پیش از آنکه در محصول نمود پیدا کند، در نگرش و رفتار تولیدکننده شکل بگیرد و به بخشی از نظم ذهنی و معیار‌های شخصی وی تبدیل شود.

وی گفت: در تبریز کارآفرینانی داریم که به معیار‌های موجود اکتفا نمی‌کنند، بلکه با نوآوری و عبور از چارچوب‌های رایج، خود به استاندارد و معیار تبدیل می‌شوند. این کارآفرینان حتی فراتر از الزامات رسمی حرکت کرده و با ایجاد تمایز در کیفیت و مشتری‌مداری برای خود برند می‌سازند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت چنین کارآفرینانی گفت: باید زمینه مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند‌های استانداردسازی، انعطاف‌پذیری متناسب با نیاز‌های تولید و تقویت برند‌های با کیفیت فراهم شود؛ چرا که استان از کارآفرینانی برخوردار است که خود می‌توانند الگوی کیفیت و معیار سنجش عملکرد دیگران باشند.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصالت باید با استاندارد پیوند بخورد، از سازمان ملی استاندارد خواست جایگاه و ظرفیت کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به تجربه ترخیص ۱۳ هزار تن کالا در ۴۸ ساعت طی روز‌های جنگ تحمیلی اخیر گفت: در چنین شرایطی باید به ظرفیت‌های آزمایشگاهی و پژوهشگاهی استان اعتماد کرد و موضوع تفویض اختیار به این ظرفیت‌ها را جدی گرفت.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: سازمان استاندارد در میان دستگاه‌های نظارتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود در کنار حفظ مسئولیت‌های نظارتی، موضوع تفویض اختیار و پویایی در فرآیند‌های اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد