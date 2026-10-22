معاون وزیر آموزش و پرورش در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش کیش بر ضرورت آموزش هوش مصنوعی به معلمان تاکید کرد و از آمادگی برای آغاز فرایند استقرار دپارتمان المپیاد‌های علمی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد محمودزاده در سومین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد کیش، با قدردانی از توجه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در توسعه زیرساخت‌ها و معیشت فرهنگیان کیش، گفت: نامه‌ای که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به وزیر آموزش و پرورش در خصوص مسکن فرهنگیان و مسائل مختلف منطقه نوشته بودند نشان از دغدغه او در کنار دیگر کار‌های بزرگی که در این منطقه در حال انجام است، دارد و این رویکرد کاملاً منطبق بر دغدغه‌ها و شعار‌های کلیدی دولت و شخص رییس جمهور در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت است تا دسترسی برابر به آموزش، به دسترسی برابر به کیفیت خوب تبدیل شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم ارتقای توانمندی علمی معلمان کیش با روش‌های نوین، افزود: موضوع هوش مصنوعی اکنون جزو آموزش‌هایی است که در مدارس غیردولتی برای معلمان آغاز شده و آموزش‌ها در منطقه کیش باید برای تمامی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی انجام شود.

محمودزاده به ظرفیت‌های ویژه دانش‌آموزان کیش برای درخشش در حوزه ملی اشاره کرد و گفت: ظرفیت دانش آموزی کیش برای تبدیل به پایگاه رتبه‌های برتر المپیاد‌ها و کنکور سراسری وجود دارد و آمادگی داریم بحث استقرار دپارتمان المپیاد‌ها را در کیش کلید بزنیم با توجه به اینکه مدیرعامل مدارس انرژی اتمی نیز آمادگی خود را برای همکاری در منطقه کیش اعلام کرده است.

او از آمادگی برای حضور پدید آورندگان کتب آموزشی در کیش خبر داد و تأکید کرد: در صورت تدوین یک برنامه مشخص، این آمادگی وجود دارد که همه مؤلفین کتاب‌های درسی در کیش مستقر شده و به آموزش معلمان بپردازند تا اثر مستقیم آن را بر ارتقای کیفیت آموزش و میانگین نمرات دانش‌آموزان مشاهده کنیم، موضوعی که باید در قالب سند و برنامه در تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه و سازمان منطقه آزاد کیش گنجانده شود.

محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در پاسخ به این طرح بر حمایت همه‌جانبه سازمان منطقه آزاد کیش از توانمندسازی معلمان و حوزه آموزش و پرورش کیش تاکید کرد.