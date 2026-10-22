به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با تولید آب سنگین و محصولات نشان دار دانش هسته‌ای در خدمت سلامت و زندگی مردم قرار گرفته است.

یکی از متخصصان صنعت هسته‌ای به خبرگزاری صداوسیما گفت: آب سنگین تولیدی مجتمع هسته‌ای شهدای خنداب به گواه مراجع علمی جهانی با کیفیت‌ترین آب سنگین جهان است که با تبدیل به اکسیژن ۱۸ و بیش از ۲۰۰ محصول نشان دار در بی نیازی کشور و سلامت و زندگی مردم نقش ارزنده‌ای بر عهده دارد.

متخصص دانش هسته‌ای افزود: تولید رادیو دارو‌های تشخیصی و درمانی، مبارزه با آفات و افزایش عمر محصولات در بخش کشاورزی، تولید محصولات الکترونیکی با تکنولوژی‌های جدید و کاربرد در کشف آلاینده‌های آب و هوا را به عنوان بخشی از کاربرد‌های علم صلح آمیز هسته‌ای می‌توان نام برد که در خدمت مردم قرارگرفته است.