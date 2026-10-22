پاراآسیایی ناگویا؛ پاپی در پرتاب نیزه به نشان برنز رسید
نماینده پرتاب نیزه مردان کشورمان با قرار گرفتن در رده سوم فینال بازیهای پاراآسیایی ناگویا به نشان برنز دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است؛ امانالله پاپی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۵۶/۵۷ با ثبت رکورد ۴۸ متر و ۷ سانتیمتر در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، عمان، چین تایپه، هند، ازبکستان، نپال و سوریه بعد از نمایندگان ازبکستان در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.
پرتابگر ازبک با رکورد ۵۰:۴۱ سانتیمتر ضمن شکستن رکورد جهان قهرمان شد. دیگر نماینده ازبکستان نیز با پرتاب ۴۸:۸۱ سانتیمتر بر سکوی دوم ایستاد.
پاپی به ترتیب موفق به ثبت پرتابهای ۴۸:۰۹، خطا، ۴۵:۴۰، ۴۷:۲۸، ۴۸:۰۷ و ۴۶:۱۰ سانتیمتر شده بود.