همایش سرمایه گذاری شهرستان تکاب با هدف معرفی فرصت‌های شغلی و فعالیت اقتصادی در زمینه‌های معدن، گردشگری، کشاورزی و دامپروری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور استاندار آذربایجان غربی، نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسؤلین ادارات شهرستان و مدیران کل استانی و مدیران معادن و سرمایه گذاران همایش سرمایه گذاری شهرستان تکاب برگزار شد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: شهرستان تکاب ظرفیتی برای سرمایه گذاری در معادن، کشاورزی و گردشگری است.

رضا رحمانی افزود: تکاب با داشتن ظرفیت‌هایی نظیر معادن طلاو سنگ، گردشگری و ظرفیت‌های کشاورزی یکی از قطب‌های مهم سرمایه گذاری در استان محسوب می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی گفت:توسعه زیرساخت‌های شهرستان از جمله راه‌های تکاب زمینه را برای سرمایه گذاری در این شهرستان تسهیل خواهد کرد

وی گفت: با تسهیل در فراهم سازی زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری در بخش‌های معادن، گردشگری، کشاورزی و دامداری چهره شهرستان دگرگون خواهد شد.

محمد نیکنام فرماندار تکاب گفت:با معرفی فرصت‌های شغلی و فعالیت اقتصادی تکاب در زمینه‌های معدن، کشاورزی، گردشگری، دامپروری و زنبورداری سرمایه گذاران این بخش‌ها را جذب خواهیم کرد.

فرماندار تکاب افزود: موانع پیش روی این مهم برداشته خواهند شد و طی سال آتی با سرمایه گذاری در بخش‌های مطروحه شهرستانی توسعه یافته‌ای خواهیم داشت.

حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: همایش سرمایه گذاری تکاب فرصتی ایجاد کرد تا ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان تکاب را برای سرمایه گذاران معرفی کنیم.

حجت الاسلام میرزایی گفت: برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری اقدامات خوبی انجام و گام‌های مؤثری برداشته شد.