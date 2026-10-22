سازمان هواشناسی، اقدامات و توصیه‌های لازم را برای مدیریت کشت و برداشت در مناطق مختلف کشور در بازه زمانی ۲۷ مهر تا ۱۰ آبان اعلام کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست ، خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی در تازه‌ترین پیش‌بینی هفتگی خود، توصیه‌ها و راهبرد‌های عملی را برای مدیریت بهتر زراعت و باغداری در سراسر کشور ارائه داد.

این برنامه‌ریزی بر اساس شرایط اقلیمی دوره‌های زمانی مشخص شامل هفته اول (۲۷ مهر تا ۳ آبان)، هفته دوم (۴ تا ۱۰ آبان) و ادامه آن تا هفته ششم (۲ آذر ۱۴۰۵) تدوین شده است تا کشاورزان بتوانند با آمادگی کامل به استقبال شرایط جوی پیش‌رو بروند.

در این میان، با توجه به پیش‌بینی وضعیت بارندگی‌ها و دما در مناطق گوناگون، راهکار‌های تخصصی برای صیانت از محصولات زراعی و باغی به شرح زیر اعلام شده است:

شمال‌غرب کشور

با توجه به بارش‌های پیش‌بینی‌شده در هفته اول و بارش بیش از نرمال در هفته دوم، برداشت محصولات رسیده مانند سیب و انگور در فرصت‌های مناسب جوی انجام شود. کشت گندم، جو و کلزا بر اساس بارش مؤثر و رطوبت خاک ادامه یابد؛ همچنین از تردد ماشین‌آلات در زمین‌های خیس و سم‌پاشی هنگام وزش باد شدید خودداری شود.

غرب و زاگرس شمالی و میانی

با توجه به بارش بیش از نرمال در هفته دوم، تکمیل کشت غلات پاییزه در اراضی آماده و دارای رطوبت کافی در اولویت قرار گیرد. زهکش‌ها و مسیر‌های خروج آب بررسی شده و برداشت محصولات رسیده به فاصله بین سامانه‌های بارشی موکول شود. در مزارع تازه‌کشت‌شده، استقرار و سبزشدن بوته‌ها پایش شود.

دامنه‌های البرز و مرکز کشور

با توجه به بارش‌های هفته اول و احتمال افزایش بارش در بخش‌هایی از دامنه‌های البرز و مرکز طی هفته دوم، برداشت محصولات رسیده در فرصت‌های مناسب انجام و از خاک‌ورزی در خاک خیس خودداری شود. در مناطق گرم‌تر، به‌ویژه بخش‌هایی از دامنه‌های جنوبی البرز، آبیاری باغ‌های پسته، انار و سایر محصولات بر اساس نیاز گیاه و وضعیت رطوبت خاک تنظیم شود.

سواحل دریای خزر

بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده، ضرورت برداشت به‌موقع محصولات رسیده و بررسی زهکشی باغ‌ها و مزارع (به‌ویژه در اراضی کم‌ارتفاع) را افزایش می‌دهد. در شرایط مرطوب، بیماری‌های قارچی در محصولات حساس پایش شده و اقدامات حفاظتی تنها در صورت نیاز و با رعایت شرایط مناسب جوی انجام گیرد.

شمال‌شرق کشور

با توجه به قرارگیری بارش هفته دوم در محدوده نرمال در بخش‌هایی از منطقه، کشت غلات پاییزه بر اساس رطوبت خاک و شرایط محلی برنامه‌ریزی شود. در باغ‌های پسته، مدیریت آب متناسب با نیاز درختان ادامه یابد و در مزارع زعفران، زمان آبیاری اول بر اساس مرحله رشد، وضعیت خاک، دمای محلی و توصیه‌های فنی منطقه تعیین شود.

شرق و جنوب‌شرق کشور

با توجه به کمتر از نرمال بودن بارش هفته دوم در بخش‌هایی از منطقه، مدیریت مصرف آب و پایش تنش آبی باغ‌ها و محصولات پاییزه اهمیت دارد. در مناطق مستعد رگبار هفته اول، مسیر‌های خروج آب بررسی شده و عملیات برداشت و جابه‌جایی محصولات با توجه به پیش‌بینی‌های محلی تنظیم شود.

جنوب و جنوب‌غرب کشور

با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق در بخش‌هایی از فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر و مناطق زاگرسی و نیز کمتر از نرمال بودن بارش هفته دوم، مدیریت آبیاری بر اساس نیاز گیاه و وضعیت خاک در اولویت باشد. زهکشی اراضی مستعد آب‌گرفتگی بررسی شده و برداشت محصولات رسیده در فرصت‌های مناسب انجام شود. در بخش‌هایی از خوزستان که افزایش دمای ۳ تا ۶ درجه‌ای بیش از نرمال پیش‌بینی شده، پایش تنش گرمایی و تنظیم آبیاری اهمیت بیشتری دارد.

توصیه به دیم‌کاران و غلات‌کاران کشور

آماده‌سازی بستر و کشت غلات پاییزه بر اساس بارش مؤثر، رطوبت خاک و زمان مناسب کاشت انجام شود. در مناطق دارای بارش کافی، از رطوبت ایجادشده برای استقرار محصول استفاده شود؛ اما در مناطق کم‌بارش، از کشت صرفاً بر اساس «احتمال بارندگی» خودداری گردد. طی روز‌های سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، به دلیل احتمال وزش باد شدید در بخش‌های گسترده‌ای از کشور، از سم‌پاشی و محلول‌پاشی خودداری کرده و آن را به زمان مناسب جوی موکول کنید.