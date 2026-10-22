پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در راستای توسعه زیر ساخت‌های فرهنگی و هنری کشور و افزایش دسترسی مردم استان به امکانات سینمایی، پردیس سینمایی بجنورد با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افتتاح شد.

این مجموعه سینمایی که از طرح‌های مجهز سینمایی در شمال شرق کشور به شمار می‌رود، گامی در مسیر ارتقای امکانات فرهنگی و هنری استان، تقویت زیرساخت‌های سینمایی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از آثار فاخر سینمای ایران است.