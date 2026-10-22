معاون فرهنگی جذب و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور از کسب رتبه نخست خراسان جنوبی در مشارکت برای طرح های بازسازی و توسعه اماکن مقدسه خبر داد.

رتبه نخست خراسان جنوبی، در مشارکت برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات

رتبه نخست خراسان جنوبی، در مشارکت برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فرهنگی جذب و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: این ستاد در سال ۸۲ آغاز به فعالیت در کشور عراق با دو مأموریت توسعه و بازسازی اماکن مقدسه و برپایی مواکب اربعینی در ایران و کشور عراق کرده است.

کریمی‌پور، افزود: مهم‌ترین طرح ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات صحن حضرت زهرا (س) در نجف بود که پارسال به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: صحن حضرت زینب (س) در کربلا طرح دیگر این ستاد با ۱۵۰ هزار متر مربع مساحت است که از سال ۹۴ اجرایی شده و اکنون ۸۵ درصد آن در بخش‌های زیارتی آماده تحویل است و دیگر بخش‌های این طرح ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کار ساخت آن تا دو سال آینده به پایان می‌رسد.

کریمی‌پور افزود: خراسان جنوبی، معینِ چند استان برای ساخت‌ و سازها شده و متولی اصلی ساخت صحن امام محمدباقر (ع) است؛ بخش‌های عمده‌ای از این صحن آماده و کار در حال انجام است.

معاون فرهنگی جذب و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور افزود: خراسان جنوبی، رتبه اول و نمونه را در کشور در زمینه بازسازی عتبات عالیات به خود اختصاص داده و به لحاظ عملکردی بالای ۱۲۰ درصد همکاری را با ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور دارد.

کریمی‌پور با اشاره به روش های مشارکت مردم در بازسازی عتبات عالیات، گفت: در پویش «ستاره ۷۲ مربع» اگر کد خراسان جنوبی را وارد کنند، در سه مبلغ متفاوت می‌توانند پرداخت و در ساخت عتبات عالیات مشارکت کنند و همچنین با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان در خرید کاشی مشارکت و با حک اسم دلخواهشان برای خود یا عزیزان خود به جای بگذارند.