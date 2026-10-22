مرکز مراقبت و درمان زخم نویان با بهره‌گیری از پانسمان‌های پیشرفته، فناوری پلاسما و دستگاه‌های وکیوم‌تراپی در زرین‌شهر شهرستان لنجان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مرکز با هدف توسعه خدمات تخصصی درمان زخم‌های مزمن، دیابتی، عروقی و پس از جراحی و تسهیل دسترسی بیماران منطقه به خدمات نوین درمانی راه‌اندازی شده است.

فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی امکانات درمانی در مناطق مختلف و با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی شهروندان لنجان و شهرستان‌های همجوار از ظرفیت این مرکز گفت: در کنار درمان، پیشگیری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در حوزه‌هایی مانند مراقبت از زخم و پیشگیری از عوارض ناشی از آن، توجه بیشتری صورت گیرد.

علیرضا بصیری همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی مناسب درباره خدمات این مرکز تأکید کرد و مشارکت مسئولان، پزشکان و خیرین را در توسعه خدمات سلامت شهرستان ضروری دانست.

تأخیر در تشخیص و درمان زخم‌های دیابتی ممکن است به عفونت، عود زخم و در موارد پیشرفته به قطع عضو منجر شود.

مداخله به موقع، انتخاب روش درمانی متناسب با وضعیت بیمار و پیگیری مستمر، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض و بهبود روند ترمیم زخم دارد.

شهرستان لنجان در غرب استان اصفهان و در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان قرار گرفته است.