حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه گفت: روحانیان و طلاب باید کلامشان متواضعانه باشد تا حلقه مومنان را تکثیر و جامعه را به سمت وحدت و یکپارچگی هدایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان از اساتید حوزه و دانشگاه در نشست تخصصی ارکان هیئت‌های مذهبی گیلان، با نام «فاطمه (س) نخستین جان فدا» که با حضور ۲۰۰ نفراز ارکان و مسئولان هیئات مذهبی و مداحان امروز در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، گفت: ادبیات قرآنی باید احیا شود و سخنان روحانیون نباید منجر به دین‌زدگی شود.

حجت الاسلام والمسلمین علی پناهیان با بیان اینکه قرآن برای همه است، افزود: روحانیان و طلاب باید کلامشان متواضعانه باشد تا حلقه مومنان را تکثیر و جامعه را به سمت وحدت و یکپارچگی هدایت کنند.

وی با اشاره به اینکه مداحان و روحانیون باید به مردم بصیرت بدهند تا مردم بتوانند به درستی امور را تشخیص دهند، افزود: هدف هیئت‌های مذهبی ارتقاء قدرت تشخیص مردم و تشخیص حق از باطل است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه گاهی غرور ما ناشی از اعتقادات ما است و اینکه خود را بر حق می‌دانیم، افزود: ما باید طوری این مسیر را طی کنیم که دچار غرور نشویم و فداکارانه‌تر عمل کنیم مانند شهدا که جان می‌دهند، اما یک ذره هم غرور ندارند، در وصیت‌نامه‌های خودشان از همه عذرخواهی می‌کنند و می‌گویند: ما را حلال کنید، درحالی که آنها باید یک ملت را حلال کنند.

حجت الاسلام پناهیان در ادامه با اشاره به اینکه عبادت کنندگان خداوند سه گروهند، افزود: گروهى براى پاداش، گروهى از ترس جهنم و گروهی ابه جهت شکرگزاری، خداوند را عبادت می‌کنند که این عبادت آزادگان و برترین عبادت است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید نه تنها در دوران حیات، بلکه پس از شهادت نیز منشأ تحول در امت اسلامی شده است، گفت: بزرگ‌ترین اثر وجودی ایشان، ایجاد بعثت فکری، بیداری معنوی، ارتقای بصیرت و رشد عقلانیت در جامعه اسلامی بود؛ اثری که امروز در حضور گسترده مردم، ایستادگی ملت‌ها و انسجام جبهه مقاومت به روشنی قابل مشاهده است.