به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد، در نشست تخصصی بررسی نظام مسائل مسجد سید اصفهان با اشاره به جزئیات تأمین مالی طرح مرمت مسجد سید گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز بر عهده وزارت میراث فرهنگی و ۱۳۴ میلیارد تومان بر عهده استان قرار گرفته است تا روند مرمت و بازسازی این بنای ارزشمند تاریخی پیگیری شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای حفاظت از میراث تاریخی استان افزود: تحقق این برنامه نیازمند هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری، خیران و سایر منابع حمایتی است تا اقدامات مرمتی با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی برخی بخش‌های مساجد تاریخی اصفهان ضرورت رسیدگی جدی را دوچندان کرده است، افزود: در نشست امروز با حضور مشاوران وزیر میراث فرهنگی و جمعی از مسئولان و نمایندگان استان، مسائل و نیاز‌های مرمتی مسجد جامع بررسی و درباره نحوه تأمین اعتبار و تقسیم مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مربوطه گفت‌و‌گو شد.

وی ادامه داد: در این نشست، مقرر شد میراث فرهنگی، استانداری، شهرداری و اداره‌کل اوقاف، هرکدام متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود، سهم مشخصی در پیشبرد اقدامات مرمتی و سامان‌دهی این مجموعه تاریخی بر عهده بگیرند تا روند رسیدگی به مشکلات مسجد جامع با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

استاندار با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق اولویت‌ها و زمان‌بندی اقدامات مرمتی گفت: قرار است در جلسه‌ای تخصصی، با بررسی میزان خسارت‌ها، مشکلات موجود و نیاز‌های مرمتی، برنامه اجرایی مشخصی تدوین شود و در این برنامه، سهم هر دستگاه، زمان‌بندی اجرای اقدامات و مسئول پیگیری هر بخش تعیین خواهد شد تا روند کار به‌صورت منسجم و قابل ارزیابی پیش برود.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به وضعیت مسجد سید اصفهان و ضرورت توجه به آسیب‌های موجود در بخش‌هایی از این بنای تاریخی گفت: صیانت از مساجد تاریخی اصفهان، علاوه بر اهمیت مذهبی، از منظر هویت فرهنگی و میراثی شهر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و رسیدگی به مشکلات این بنا‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

جمالی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با اجرای توافق‌های صورت‌گرفته، تأمین منابع مالی و تقسیم کار روشن میان دستگاه‌ها، روند مرمت و حفاظت از مسجد جامع و مسجد سید اصفهان با جدیت بیشتری دنبال شود و نگرانی‌های چندین‌ساله مردم درباره وضعیت این آثار ارزشمند کاهش یابد.

نشست تخصصی بررسی نظام مسائل مسجد سید اصفهان با هدف بررسی چالش‌های موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و یافتن راهکار‌های تأمین اعتبار و تسریع در روند مرمت این اثر تاریخی برگزار شد.

این نشست در راستای سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اصفهان و بازدید وی از مسجد جامع اصفهان و مسجد سید برگزار شد؛ سفری که طی آن، بر تأمین و تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز برای مرمت و احیای این دو اثر فاخر تاریخی و فرهنگی تأکید شد.

مسجد سید اصفهان از آثار با شکوه دوران قاجار است، چنان که در کتیبه‌ی ایوان نیز آمده در سال ۱۲۵۵ به اتمام رسید. این بنای تاریخی در زمان محمد شاه قاجار به همت حجت الاسلام حاج سید محمد باقر شفتی که از روحانیون بزرگ اصفهان و از مراجع عالی قدر تشیع در زمان خود بود، پایه گذاری شد.

مسجدسید اصفهان بیش از هشت هزار متر مربع مساحت دارد، دارای چهار در اصلی، دو چهل ستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، سه ایوان و بیش از ۴۵ حجره است، اما مناره ندارد.