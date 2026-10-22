استاندار خراسان رضوی از دانشگاه‌های تاجیکستان برای تبادل دانشجو و انتقال تجربیات با توجه به ظرفیت‌های علمی، دانش‌بنیان و گردشگری استان دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در سفر به تاجیکستان و در دیدار با هیات دانشگاهی این کشور، بر امکان همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و سایر مراکز آموزش عالی استان با دانشگاه بین‌المللی گردشگری تاجیکستان تأکید کرد.

غلامحسین مظفری با اشاره به فعالیت گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی در خراسان رضوی افزود: استان خراسان رضوی از پتانسیل بالای در حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای و فناوری‌های نوین برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفق استان در مدیریت گردشگری و میزبانی سالانه از سه میلیون گردشگر خارجی، خواستار برگزاری نشست‌های مشترک جهت تبادل دانشجو و استاد برای ارتقای سطح علمی دو کشور شد.

مظفری با اشاره به زمینه‌های متنوع همکاری میان دو کشور گفت: می‌توانیم در زمینه ایجاد رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی مشترک، اجرای دوره‌های دو مدرکی، تبادل دانشجو و استاد، برگزاری کنفرانس‌های علمی مشترک و انتشار آثار و کتاب‌های علمی همکاری کنیم.

وی افزود: درباره استفاده از تجربیات ایران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه روابط و اقتصاد سبز گفت‌و‌گو‌هایی با طرف تاجیکستانی داشتیم و برای همکاری در این زمینه‌ها به توافق رسیدیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در دیدار با رئیس دانشگاه بین‌المللی گردشگری و کارآفرینی تاجیکستان و جمعی از استادان این دانشگاه گفت: بسیار خوشحالم که در جمع استادان ارزشمند دانشگاه کشور برادر، دوست و هم‌زبان خود حضور دارم. اگرچه گفته‌اند همدلی از هم‌زبانی بهتر است، اما امروز شاهد بودیم که هم‌زبانی نیز همدلی ایجاد می‌کند.

بهروز محبی نجم‌آبادی افزود: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری در شهر سبزوار ظرفیت‌های علمی خوبی دارند؛ دانشگاه حکیم سبزواری بیش از ۳۰۰ عضو هیات علمی دارد که تعداد زیادی از آنان در شمار یک تا دو درصد دانشمندان برتر جهان هستند و حدود هزار دانشجوی خارجی، از جمله دانشجویان افغانستانی و عراقی، در رشته‌های مختلف مهندسی در آن تحصیل می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ایران بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان دارد که مجلس زمینه قانونی فعالیت آنها را فراهم کرده و امام شهید ما نیز از پیشگامان حمایت از این شرکت‌ها بودند.

وی با اشاره به پیوند‌های تاریخی و تمدنی ایران و تاجیکستان بیان کرد: شما دوستان ما و غمخوار ما هستید و هیچ‌کس نمی‌تواند علاقه و محبتی را که میان ملت‌های ما وجود دارد از بین ببرد؛ این پیوند ریشه در تاریخ هفت‌هزارساله ما دارد.

محبی افزود: دشمن تصور می‌کند می‌تواند تمدن ما را از بین ببرد، در حالی که تمدن از بین‌بردنی نیست و با وجود آسیب‌هایی که به کشور وارد شده، شرکت‌های دانش‌بنیان ما دوباره فعالیت‌های خود را از سر خواهند گرفت؛ حتی تولید پهپاد‌های ما سه برابر شده و برای بازگشت به دوران باشکوه خود تلاش می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در دیدار با رئیس دانشگاه بین‌المللی گردشگری و کارآفرینی تاجیکستان گفت: در ایران سال‌ها در بخش اقتصادی فعالیت کرده‌ایم و تجربه‌های زیادی اندوخته‌ایم؛ تجربه‌هایی که به ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته بازمی‌گردد و در این مسیر، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم.

محمد رضا توکلی زاده افزود: اگرچه با مشکلاتی در بهبود اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم که برخی از آنها ناشی از عوامل خارجی و تحمیل‌شده است، اما برای حل و فصل آنها و رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش می‌کنیم.

استاندار خراسان رضوی در راس هیاتی روز سه شنبه (۲۸ مهرماه) برای شرکت در همایش و نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری «ختلان» ۲۰۲۶ وارد دوشنبه، پایتخت تاجیکستان شد.

تاجیکستان جزو سه کشور مقصد صادراتی خراسان رضوی است. به منظور توسعه روابط تجاری میان ایران و تاجیکستان، برنامه‌ریزی‌هایی برای هماهنگی سفر‌های آینده و مشارکت در نمایشگاه‌های دائمی انجام گرفته است.