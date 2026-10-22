نمایندگان کشورمان در دومین دیدار مرحله گروهی مسابقات میکس بوچیا کلاس BC۴ در بازی‌های پاراآسیایی، مقابل مالزی نتیجه را واگذار کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان کشورمان در دومین دیدار مرحله گروهی مسابقات میکس بوچیا کلاس BC۴ در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، به مصاف تیم مالزی رفتند و ۵ بر ۲ مقابل این تیم نتیجه را واگذار کردند و شانس صعود به نیمه نهایی را از دست دادند.

تیم میکس بوچیا کشورمان متشکل از حسین اسماعیلی و مریم ملکی پیش از این نیز با یوئن چئونگ و لئونگ وینگ از هنگ‌کنگ به رقابت پرداخته بودند که در نهایت این مسابقه هم ۴ بر ۲ به سود تیم هنگ‌کنگ به پایان رسیده بود.