پاراآسیایی ناگویا؛ تیم بوچیا ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند
نمایندگان کشورمان در دومین دیدار مرحله گروهی مسابقات میکس بوچیا کلاس BC۴ در بازیهای پاراآسیایی، مقابل مالزی نتیجه را واگذار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نمایندگان کشورمان در دومین دیدار مرحله گروهی مسابقات میکس بوچیا کلاس BC۴ در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، به مصاف تیم مالزی رفتند و ۵ بر ۲ مقابل این تیم نتیجه را واگذار کردند و شانس صعود به نیمه نهایی را از دست دادند.
تیم میکس بوچیا کشورمان متشکل از حسین اسماعیلی و مریم ملکی پیش از این نیز با یوئن چئونگ و لئونگ وینگ از هنگکنگ به رقابت پرداخته بودند که در نهایت این مسابقه هم ۴ بر ۲ به سود تیم هنگکنگ به پایان رسیده بود.