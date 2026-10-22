مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه از افزایش ۵۰ لیتری سهمیه سوخت کارت‌های سوخت و جمع آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها از اول آبان ماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: از اول آبان ماه و به منظور مدیریت صف انتظار و تسهیل سوخت گیری، ۵۰ لیتر سهمیه مازاد برسهمیه اول و دوم کارت سوخت شخصی خودرو‌ها اضافه می‌شود و مجموع سهمیه هر کارت سوخت ۱۶۰ لیتر خواهد بود.

مجردافزود: با توجه به اینکه کارت‌های آزاد جایگاه‌ها جمع آوری می‌شود شهروندان هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.