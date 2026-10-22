دومین نشست هم‌اندیشی تحول رسانه ملی با حضور مدیر طرح، برنامه و بودجه و معاونان برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار شد؛ نشستی با هدف ارتقای تولیدات فاخر و افزایش بینندگان که با بازدید از توانمندی‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد قزوین همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در جریان دومین نشست هم‌آفرینی تحول رسانه ملی، موضوع اصلی بر توسعه تولیدات باکیفیت و استفاده از ابزارهای نوین برای گسترش مخاطبان متمرکز بود. شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت بازنگری در ساختارهای برنامه‌ریزی جهت همگامی با تغییرات تکنولوژیک و نیازهای اجتماعی تا سال ۱۴۱۰ تاکید کردند.

در ادامه این نشست، رئیس طرح برنامه‌ریزی و بودجه صداوسیما در جریان بازدید از ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین قرار گرفت.

در این بازدید، بررسی پتانسیل‌های این دانشگاه برای همکاری در پروژه‌های پژوهشی و تولید محتوای مبتنی بر دانش، از محورهای اصلی گفتگوها بود.

هدف از این تعاملات، بهره‌گیری از توان علمی مراکز دانشگاهی برای ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های فکری برای تحقق چشم‌انداز پنج‌ساله رسانه ملی عنوان شده است. در این راستا، تاکید شد که جذب مخاطب در افق ۱۴۱۰، مستلزم حرکت از تولیدات سنتی به سمت تولیدات فاخر و مبتنی بر تحقیق و پژوهش است.