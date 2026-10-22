دومین نشست هم‌اندیشی تحول رسانه ملی با حضور مدیر طرح، برنامه و بودجه و معاونان برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار شد؛ نشستی با هدف ارتقای تولیدات فاخر و افزایش بینندگان که با بازدید از توانمندی‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد قزوین همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دومین نشست «هم‌آفرینی تحول رسانه ملی در افق ۱۴۱۰» با حضور مظفری، رئیس طرح، برنامه‌ریزی و بودجه صداوسیما، انبارلویی، مدیرکل صداوسیمای قزوین و معاونان برنامه‌ریزی مراکز استان‌ها برگزار گردید. این نشست با هدف ترسیم مسیر سند تحول، ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای و بررسی ظرفیت‌های تحقیقاتی برگزار شد.

اتاق راهبردی رسانه ملی؛ ریل‌گذار مسیر تحول

مظفری در این نشست با تأکید بر اینکه واحد طرح و برنامه‌ریزی جایگاه «اتاق راهبردی» و ریل‌گذار سازمان را دارد، خاطرنشان کرد که تمامی طرح‌ها و برنامه‌ها باید با محوریت «عدالت‌گستری» و «هویت‌محوری» بر اساس سند تحول تدوین شوند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از سرمایه انسانی و مدیریت هوشمند فرصت‌ها و منابع مالی افزود: «استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت هزینه‌ها و نیروی انسانی باید به‌طور جدی در سند تحول گنجانده شود.»

رئیس طرح و برنامه صداوسیما همچنین با اشاره به توان و قدرت قابل‌توجه سازمان به‌ویژه در مواقع بحرانی، بیان درست ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در شرایط سخت را امیدآفرین دانست و خواستار دقت، تلاش و ابتکار مضاعف برای عملیاتی کردن اقدامات کلان شد.

انتخاب سریع‌ترین و بهینه‌ترین مسیرها برای تحقق اهداف

در ادامه، انبارلویی، مدیرکل صداوسیمای قزوین، برنامه‌ریزان سازمان را هدایت‌گران حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر توصیف کرد و گفت: معاونان و مدیران طرح و برنامه باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و به‌صورت کاملاً علمی، کوتاه‌ترین و کارآمدترین راهکارها را برای دستیابی به اهداف سند تحول انتخاب کنند.

مرور دستاوردهای پنج‌ساله در نمایشگاه «روایت تحول»

در حاشیه این نشست، تولیدات و دستاوردهای پنج سال گذشته سازمان صداوسیما در قالب نمایشگاه «روایت تحول» به نمایش درآمد و شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

تجلیل از برترین‌ها و پیشکسوتان حوزه برنامه‌ریزی

در بخش پایانی این نشست، پس از ارزیابی عملکردهای استانی، از معاونان و مدیران طرح و برنامه‌ریزی برتر استان‌ها که عملکرد بهتری در این زمینه داشتند، تقدیر شد.

همچنین از فعالان برگزاری نمایشگاه «روایت تحول» قدردانی گردید و در روتبه‌ای ویژه، از زحمات لطفی، معاون پیشین و پیشکسوت برنامه‌ریزی صداوسیما تجلیل به عمل آمد.