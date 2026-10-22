به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد، دشمن جنایتکار سعودی در جریان تجاوز و تشدید تنش اخیر خود از یکصد روز پیش تاکنون بیش از ۲۹۰۰ حمله هوایی و موشکی انجام داده و با آن، تاسیسات غیرنظامی کشور عزیزمان را هدف قرار داده و از این طریق مرتکب ده‌ها جنایت شده است که در نتیجه آن بیش از ۵۶۲ نفر شهید و زخمی شدند که اکثر آنها زنان و کودکان بودند.

یحیی سریع در ادامه افزود: نیرو‌های مسلح یمن در چارچوب پاسخ به این تجاوز و تشدید تنش بزرگ علیه کشور و ملت یمن، طی ۴۸ ساعت گذشته چهار عملیات نظامی منحصر به فرد با تعدادی موشک و پهپاد اجرا کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: در عملیات اول ساختمان وزارت دفاع در ریاض را هدف قرار دادند که به لطف خدا به هدف اصابت کرد. در عملیات دوم فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام را هدف قرار دادند که به اختلال در فعالیت فرودگاه انجامید. در عملیات سوم شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار دادند که به لطف خدا به هدف اصابت کرد و به آتش سوزی در محل منجر شد و در عملیات چهارم فرودگاه بین‌المللی أب‌ها را هدف قرار دادند که به لطف خدا به هدف اصابت کرد.

یحیی سریع خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح یمن تاکید می‌کنند که تهدید دشمن سعودی به هدف قرار دادن قبایل یمنی به سادگی نخواهد بود و اگر در اجرای این تهدید گرفتار شود، پیامد‌های آن فاجعه‌بار و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و ما به گزینه‌های بزرگی متوسل خواهیم شد که نمی‌خواستیم اتخاذ کنیم و دشمن را مسئول پیامد‌های آن می‌دانیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه گفت: نیرو‌های مسلح یمن عملیات خود را در جهت عمق سعودی در دفاع از کشور و ملت مان ادامه خواهند داد و همچنان معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش و هدف قرار دادن تجمع‌های وابسته به دشمن سعودی را تا توقف تجاوز و پایان محاصره کشورمان تحمیل می‌کنند.

یحیی سریع همچنین تاکید کرد: اگر تجاوز عربستان سعودی ادامه یابد پیامد‌های آن فاجعه بار و غیر قابل پیش بینی خواهد بود. اگر تجاوز عربستان ادامه یابد به گزینه‌های بزرگتری متوسل خواهیم شد که نمی‌خواستیم آنها را اتخاذ کنیم و پیامد‌های آن بر عهده این کشور است.