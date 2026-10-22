به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی درگذشت حاج سید احمد موسوی پدر رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح، شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سید احمد موسوی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم فرمانده شهید گرانقدر امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی

سلامٌ علیکم

چراغ عزت، اقتدار و صلابت ایران اسلامی با خون پاک شهیدانی فروزنده است که قاموس زندگی‌شان، عشق به آرمان‌ها و ارزش‌های الهی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و میهن بود؛ شهیدانی که در هنگامه جنگ، با ایمان و رشادت ایستادند و پیشگام میدان خطر شدند.

در میان نام شهیدانی که تاریخ پرافتخار این سرزمین را با خون خود نگاشته‌اند، نام فرماندهان شهیدی می‌درخشد که شهادتشان رمز ماندگاری آرمان‌های الهی و استواری ملت شریف ایران است.

این فرماندهان در مکتب والدینی پرورش یافته‌اند که هر یک اسوه صبر و معرفت‌اند و در این بین، پدران شهیدان، به مدد بردباری و ایمان، عظیم‌ترین حماسه‌ها را در دوران هجران و فراق خلق نموده‌اند.

مرحوم «حاج سید احمد موسوی» پدر رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده سرافراز «شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی» ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت. بی‌تردید روح بلند ایشان در جوار فرزند عزیز و شهیدشان، قرین رحمت و مغفرت الهی است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم، از درگاه پروردگار متعال علو درجات برای آن مرحوم مغفور و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم.

سید احمد موسوی