به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در تمامی کدرشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی- تهران (رشته‌های مخصوص متقاضیان بومی و دارای تعهد استخدام) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

متقاضیانی که حداقل در یک یا چند کدرشته محل انتخابی نمره علمی لازم برای معرفی به منظور انجام ارزیابی شایستگی معلمی در دانشگاه‌های فوق را داشته باشند، رشته محل‌های ذیربط در سامانه جامع آزمون سراسری (My.sanjesh.org) برای هر متقاضی درج شده است و در مرحله نهایی گزینش صرفا کدرشته محل‌هایی بررسی خواهد شد که متقاضی برای مصاحبه معرفی شده باشد.

لازم به ذکر است ارزیابی شایستگی معلمی و بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش) معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون اختصاصی فوق، بر اساس استان بومی فرهنگیان در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود: