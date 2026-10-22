به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شناسایی بقایای تدفینی متعلق به عصر آهن سه، در کنار شواهد معماری و استقرار از دوران تاریخی، یافته‌هایی است که می‌تواند شناخت پژوهشگران را از آیین‌های تدفین، شیوه زندگی و تحولات فرهنگی جوامع باستانی منطقه گسترش دهد.

این محوطه تاریخی، سال ۱۳۸۷ و در جریان عملیات راه‌سازی مسیر سنندج به حسن‌آباد شناسایی شد و گنجینه‌ای تاریخی که کاوش‌های تازه، دریچه‌ای دیگر به گذشته کهن کردستان می‌گشاید.