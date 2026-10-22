به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین افتتاح و بهره برداری از زندان جدید شهرستان سلماس با انتقال زندان قدیم این شهرستان به خارج از شهر با حضور حیدر آسیابی رئیس سازمان زندانهای کشور، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و جمعی از مسولان استانی و شهری برگزار شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این آیین گفت:انتقال زندانها به خارج از محیط شهری یکی از امور مهم در سیاست‌های قوه قضائیه و در بعضی شهرها یک ضرورت هست که سلماس جزء این شهرها بود و امروز این مهم تحقق یافت.

علی نژاد خاطر نشان کرد: در نظام زندانیانی اسلامی فقط نگهداری زندانی هدف نیست بلکه هدف در کنار اجرای عدالت، اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانی و بازگشت سالم او به جامعه هست تا مددجو پس از آزادی مسولیت اجتماعی خود را بشناسد و به عضوی مسولیت پذیر در جامعه تبدیل شود.

وی افزود :در این نظام فرد زندانی از تمام حقوق انسانی برخوردار است و این حقوق قابل احترام است و هیچ کس حق ندارد این حقوق را زیر پا بگذارد.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اشتغال سه هزار نفر در کارگاه‌های داخل و خارج زندانهای استان گفت:حرفه آموزی و اشتغال زندانی کمک شایانی به اصلاح و بازپروری او دارد لذا یکی از اولویت‌های مهم استان اشتغال زندانیان هست.

رئیس کل دادگستری استان به تکلیف مهم مرکز مراقبت بعد از خروج زندان هم اشاره کرد و گفت: مراقبت بعد از خروج چنانچه درست و با جدیت دنبال شود از بازگشتن زندانی آزاد شده به زندان جلوگیری خواهد کرد.

در ادامه از کسانی که در احداث و تکمیل طرح بزرگ زندان سلماس مشارکت داشته اند با حضور رئیس سازمان زندانهای کشور تجلیل شد

زندان جدید سلماس که در خارج از محیط شهری با امکانات بروز امنیتی بنا شده است و ظرفیت پذیرش پانصد نفر را دارد به طور رسمی توسط رئیس سازمان زندانهای کشور و رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.