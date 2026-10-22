

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «باشگاه نوجوانی ایرانگو» با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر پایه تاکید رهبری بر ضرورت ارتباط میان نوجوانان ایرانی و همسالان جهانی، گشایش یافت.

این باشگاه با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های نوجوان در حوزه تسلط بر زبان‌های بین‌المللی، گام نخست خود را در مسیر ارتقای جایگاه فرهنگی کشور آغاز کرده است. هدف اصلی از راه‌اندازی این باشگاه، تبدیل توانمندی‌های زبانی نوجوانان به ابزاری برای بیان حق و حقیقت در عرصه‌های رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی است.

انتظار می‌رود این باشگاه با برنامه‌های آموزشی و تخصصی، نقش فعالی در ماموریت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نوجوانان ایفا کند.

لازم به ذکر است، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته ملی کودک امسال به‌گونه‌ای طراحی کرده است که پیام صلح، حقوق کودکان و هویت ملی را به خارج از مرزها مخابره کند. برنامه هایی مانند؛

برنامه « ۱۶۸ بال و یک آسمان »: یادواره‌ای برای کودکان شهید که پیام مظلومیت و صلح‌طلبی کودکان را در ابعاد بین‌المللی بازتاب می‌دهد.

شعر و ادبیات وطن‌دوستی: روزهایی مانند « وطن، خانه همه کودکان » نشان‌دهنده تلاش برای معرفی ایران به عنوان چتری امن و صلح‌آمیز برای تمامی هم‌زیستان است .