معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از کاهش معوقات پرداختی پرستاران از ۹ ماه به ۳ ماه خبر داد و گفت: در ماه اخیر نیز پرداخت‌های مربوط به کارانه و طرح پرستاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از کاهش معوقات پرداختی پرستاران از ۹ ماه به ۳ ماه خبر داد و گفت: در ماه اخیر نیز دو پرداخت مربوط به کارانه و طرح پرستاری انجام شده است.

دکتر آزاده ناظری با بیان اینکه معوقات پرداختی پرستاران کاهش یافته است، بر ادامه پیگیری مطالبات این قشر تأکید کرد.

دکتر محمدصادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با قدردانی از تلاش پرستاران در روز‌های دشوار سال گذشته، از جمله دوران جنگ و افزایش حضور مسافران در استان، گفت: در این مدت، بیش از ۴ هزار مورد خدمات دیالیز اضافه به‌صورت رایگان ارائه شد و بیش از ۵۰۰ مورد شیمی‌درمانی نیز با تلاش پرستاران و کادر درمان انجام گرفت.

وی با اشاره به انتخاب پرستاران نمونه از مازندران افزود: ۲۲ پرستار از استان به‌عنوان نمونه کشوری و ۱۳۰ پرستار نیز به‌عنوان نمونه استانی انتخاب شدند.

عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برنامه‌های حمایتی مجلس و وزارت بهداشت گفت: سامان‌دهی انواع پرداختی‌های پرستاران و ایجاد هماهنگی میان آنها از جمله موضوعات در دست پیگیری است.

وی افزود: در این زمینه، موضوع لحاظ شدن برخی پرداخت‌ها، از جمله کارانه و اضافه‌کاری، در مباحث مربوط به بازنشستگی پرستاران نیز مطرح است.

گزارش از زینب نجاتی