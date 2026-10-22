به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به روند کند اجرای ماده ۴ قانون جوانی جمعیت در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون تنها ۲۵ درصد از میزان زمین مورد نیاز برای خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر تأمین شده است.

به گفته جعفر رفیعی محدودیت‌های توپوگرافی در برخی شهرها؛ از جمله ایلام و همچنین کمبود زمین‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی؛ از عوامل اصلی کندی این روند است.

وی اضافه کرد: به منظور جبران کمبود‌ها در این خصوص؛ برنامه‌هایی برای تأمین زمین در روستا‌ها و برخی شهر‌هایی که مشکل زمین ندارند؛ در نظر گرفته شده است.

رفیعی تأکید کرد: بیشترین میزان تأمین زمین تاکنون در شهر‌های مهران و دهلران انجام شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری؛ از طریق سامانه ثبت‌نام، اقدام کنند.