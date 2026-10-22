استاندار گلستان در نشست تجلیل از فعالان فرهنگی و عوامل اجرایی اجتماعات شبانه، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی بی‌منت، حفظ انسجام اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نشست تجلیل و تقدیر از فعالان فرهنگی و عوامل اجرایی اجتماعات شبانه با حضور علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان و حجت‌الاسلام عرب‌انصاری قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.

استاندار گلستان در این مراسم ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و بیش از هشت‌ماهه مردم در صحنه‌های مختلف، این حضور را بزرگ‌ترین پشتوانه نظام و عامل اصلی عبور از چالش‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست و بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.

علی‌اصغر طهماسبی با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰۳۱ شهید سرافراز استان، برگزاری شایسته یادواره‌ها و اجتماعات مردمی را تجلی‌گر همبستگی و بصیرت دینی شهروندان برشمرد و از تلاش‌های عوامل اجرایی و فعالان فرهنگی تقدیر کرد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی و سایبری دشمن، تصریح کرد: مدیران باید با مانع‌زدایی از مسیر امور، با تمام توان پاسخگوی مطالبات بحق مردم بوده و در راستای گره‌گشایی از مشکلات جامعه گام بردارند.