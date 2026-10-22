به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کانال تلگرامی یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن نوشت: طرف سعودی به یک قایق تفریحی هندی نزدیک جزیره زُقَر حمله کرده است. بر اساس اطلاعات اولیه، ۱۴ نفر با تابعیت هندی در این قایق حضور داشته‌اند.

نیرو‌های مسلح یمن در حال نجات سرنشینان هستند و بعدا جزئیات بیشتری منتشر خواهند کرد.

این اقدام نسنجیده طرف سعودی در هدف قرار دادن این قایق، کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ را تهدید می‌کند و جامعه بین‌المللی باید طرف سعودی را از ادامه این اقدامات نسنجیده بازدارد.