به گزارش خبرگزاری صداوسما مرکز قزوین، حضور مستمر مردم در خیابان‌ها و میادین دارالمومنین قزوین برای صیانت از پرچم مقدس ایران، با استقبال گسترده‌ای همراه شده است. شرکت‌کنندگان در این تجمعات شبانه، با تأکید بر صیانت از حاکمیت ملی، فشارهای اقتصادی و تنش‌های جهانی را نتیجه مستقیم شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ توصیف کردند.

مردم قزوین در این میادین، ضمن تأکید بر حفظ عزت و استواری کشور، خاطرنشان کردند که با تکیه بر وحدت، ایمان و انسجام ملی، پرچم سربلند ایران اسلامی را در برابر هرگونه توطئه و تهدید، استوار نگه خواهند داشت. حاضران در این تجمعات تاکید کردند که برای صیانت از این نماد مقدس، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.