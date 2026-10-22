در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از تشکیل خانواده، ۱۱ سری جهیزیه در اختیار نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قدس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملیحی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قدس گفت: همزمان با هفته فرهنگی شهرستان قدس و در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از تشکیل خانواده، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قدس، ۱۱ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد اهدا کرد.

وی افزود:این اقدام خداپسندانه با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش، تسهیل ازدواج جوانان و فراهم‌سازی زمینه آغاز زندگی مشترک با عزت و آرامش انجام شد و جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ همدلی، نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی در هفته فرهنگی شهرستان قدس بود.

وی همچنین با قدردانی از همراهی خیرین و نیکوکاران در تأمین نیاز‌های اساسی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امدادگفت: نقش مشارکت‌های مردمی در ایجاد امید و فراهم‌کردن زمینه شروع زندگی مشترک برای نوعروسان، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است.