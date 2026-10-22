به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،کامران فرمان‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان پایش زیستگاه‌های حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه، هفت قلاده خرس قهوه‌ای مشاهده و ثبت شد که این موضوع اهمیت برنامه های حفاظتی در این منطقه و ضرورت تداوم پایش زیستگاه را نشان می‌دهد.

وی افزود: منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های کوهستانی و تنوع زیستی ارزشمند، از مناطق مهم حفاظتی استان لرستان به شمار می‌رود و تداوم پایش زیستگاه‌ها، حفظ امنیت حیات‌وحش و صیانت از زیستگاه‌های طبیعی، از اقدامات مهم صورت پذیرفته در راستای حفاظت از تنوع زیستی استان است که منجر به ایجاد امنیت برای حیات وحش در منطقه شده است.