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احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پی درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، پیامی صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، پدر بزرگوار سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، موجب تأثر و تألم شد.
پرورش فرزندی از تبار دلاورمردان و سرداران جانبرکف ایران اسلامی که در مسیر دفاع از میهن و در معیت امام شهید به فیض شهادت نائل آمد، جلوهای از ایمان، ایثار و تربیت اصیل این خانواده بزرگوار است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز موسوی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.