احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پی درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، پیامی صادر کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، پدر بزرگوار سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، موجب تأثر و تألم شد.

پرورش فرزندی از تبار دلاورمردان و سرداران جان‌برکف ایران اسلامی که در مسیر دفاع از میهن و در معیت امام شهید به فیض شهادت نائل آمد، جلوه‌ای از ایمان، ایثار و تربیت اصیل این خانواده بزرگوار است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز موسوی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.