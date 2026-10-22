با گشایش پانزدهمین نمایشگاه جوزغند و صنایع دستی در نراق استان مرکزی، اصالت و هنر به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پانزدهمین نمایشگاه جوزغند، صنایع دستی و سوغات محلی شهر نراق با شکوه و جلوه‌ای از هنر و فرهنگ اصیل ایرانی گشایش یافت. این رویداد فرهنگی و اقتصادی، فرصتی مغتنم برای معرفی و عرضه محصولات سنتی، هنر‌های دستی و سوغات این دیار تاریخی است.

در این نمایشگاه، غرفه‌های متعدد و متنوعی به عرضه دست آفریده‌های هنرمندان و صنعتگران اختصاص یافته است.

در این غرفه‌ها، انواع صنایع دستی اصیل از جمله هنر‌های سنتی، بافته‌های داری و غیرداری، سفال، آثار چوبی و دیگر محصولات دست‌ساز به علاقه‌مندان ارائه می‌شود.