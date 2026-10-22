مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم بارش باران، در برخی ساعات رگباری، رعد و برق وزش باد دست کم تا سه شنبه آینده در استان خبر داد و گفت: دمای هوای استان در این مدت ۳ تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

بارش تناوبی باران و و وزش باد تا اواسط هفته آینده در گیلان

بارش تناوبی باران و و وزش باد تا اواسط هفته آینده در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی در آسمان گیلان، بارش تناوبی و رگباری باران، به همراه رعد و برق، وزش باد و مه آلودگی هوا تا اواسط هفته آینده در استان ادامه دارد.

وی از کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای کاسپین امروز با ارتفاع ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۶۰ سانتی متر در برخی ساعات نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته در املش ۲۷ درجه و کمترین دما در دیلمان ۹ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۸ درصد است.