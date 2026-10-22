به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قائم مقام بنیاد علوی در تشریح اقدامات انجام‌شده در آذربایجان غربی گفت: «در راستای تأمین آب مطمئن برای کشاورزان، حدود ۱۹ رشته قنات احیا و مرمت شده و دبی و آب‌گذری قنوات افزایش یافته است.

مردعلی افزود: طول کل این قنوات ۱۷.۵ کیلومتر بوده و اراضی پایاب آن در سطح یک‌هزار و ۵۵۰ هکتار آبیاری می‌شود. در برخی قطعات حتی تغییر سیستم‌های آبیاری از سنتی به نوین و به‌ویژه آبیاری قطره‌ای انجام شده تا مصرف بهینه محقق شود.»

وی در پایان تصریح کرد: در آذربایجان غربی تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر ۸۶۳ میلیارد تومان و در دوسال اخیر بیش از ۵ هزارو ۸۰۰کسب و کارایجاد شده است.