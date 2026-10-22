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قائم مقام بنیاد علوی از احیای ۱۹ رشته قنات در آذربایجان غربی به طول ۱۷.۵ کیلومتر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قائم مقام بنیاد علوی در تشریح اقدامات انجامشده در آذربایجان غربی گفت: «در راستای تأمین آب مطمئن برای کشاورزان، حدود ۱۹ رشته قنات احیا و مرمت شده و دبی و آبگذری قنوات افزایش یافته است.
مردعلی افزود: طول کل این قنوات ۱۷.۵ کیلومتر بوده و اراضی پایاب آن در سطح یکهزار و ۵۵۰ هکتار آبیاری میشود. در برخی قطعات حتی تغییر سیستمهای آبیاری از سنتی به نوین و بهویژه آبیاری قطرهای انجام شده تا مصرف بهینه محقق شود.»
وی در پایان تصریح کرد: در آذربایجان غربی تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر ۸۶۳ میلیارد تومان و در دوسال اخیر بیش از ۵ هزارو ۸۰۰کسب و کارایجاد شده است.