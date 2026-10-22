به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرستان شوشتر یکی از قطب‌های مهم کشت نیشکر می‌باشد که بخش عمده‌ای از شکر کشور در این شهرستان تولید شده است.

با شروع فصل برداشت محصول نیشکر از اواخر مهر ماه، برداشت نیشکر از یکی از بزرگترین واحد‌های تولید شکر کشور در شهرستان شوشتر آغاز شد. مدیر عامل این مجموعه نیشکری گفت: سطح مزارع این مجموعه بیش از ۵۰ هزار هکتار می‌باشد که بیش از ۱۸ هزار هکتار آن به کشت نیشکر اختصاص یافته است.

شمیلی با اشاره به اینکه برداشت نیشکر در این محموعه تا فروردین ماه سال آینده ادامه دارد، افزود: پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۱۵۰ هزار تن شکر در این مجموعه نیشکری تولید شد.