با توجه به میزان وزش باد در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی تا روز دوشنبه چهارم آبان، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی وجود دارد.

پیش بینی وزش باد و گردوخاک محلی برای برخی نقاط خوزستان، تا روز دوشنبه، چهارم آبان

پیش بینی وزش باد و گردوخاک محلی برای برخی نقاط خوزستان، تا روز دوشنبه، چهارم آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رطوبت نسبی در بیست و چهار ساعت گذشته در آبادان هفتاد و سه درصد ثبت شد.

براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق (بویژه بعد از ظهر امروز) در مناطق شمال غربی، شمالی، شرقی، جنوب شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است.

در سایر نقاط استان نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

همچنین با توجه به میزان وزش باد در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد.

تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا، موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان خواهد شد. طی امروز کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما و فردا افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه طی ساعاتی مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۱.۵ و ایذه با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۷.۸ و کمینه دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته (بر حسب درصد) - ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان

از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ تا ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

فهرست حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته:

بندر ماهشهر: ۸۴.۰

هندیجان: ۸۲.۰

رامشیر: ۷۸.۰

آبادان: ۷۳.۰

امیدیه: ۷۲.۰

گتوند: ۶۹.۰

بهبهان: ۶۳.۰

آغاجاری: ۶۲.۰

رامهرمز: ۶۲.۰

ایذه: ۶۰.۰

شوشتر: ۵۹.۰

هفتکل: ۵۷.۰

شوش: ۵۶.۰

شادگان: ۵۳.۰

اهواز (فرودگاه): ۵۰.۰

صفی آباد دزفول: ۵۰.۰

کشاورزی اهواز: ۴۸.۰

لالی: ۴۳.۰

هویزه: ۴۳.۰

مسجدسلیمان: ۳۸.۰

دزپارت: ۳۶.۰

بستان: ۳۵.۰

حسینیه: ۲۷.۰

میانگین رطوبت سطحی: ۵۶.۵