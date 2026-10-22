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با توجه به میزان وزش باد در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی تا روز دوشنبه چهارم آبان، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رطوبت نسبی در بیست و چهار ساعت گذشته در آبادان هفتاد و سه درصد ثبت شد.
براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار نقطهای و رعدوبرق (بویژه بعد از ظهر امروز) در مناطق شمال غربی، شمالی، شرقی، جنوب شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است.
در سایر نقاط استان نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
همچنین با توجه به میزان وزش باد در برخی مناطق بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز وجود دارد.
تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا، موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی تا بخشهای مرکزی استان خواهد شد. طی امروز کاهش ۱ تا ۳ درجهای دما و فردا افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی میشود.
شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه طی ساعاتی مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۱.۵ و ایذه با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۷.۸ و کمینه دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته (بر حسب درصد) - ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان
از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ تا ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
فهرست حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته:
بندر ماهشهر: ۸۴.۰
هندیجان: ۸۲.۰
رامشیر: ۷۸.۰
آبادان: ۷۳.۰
امیدیه: ۷۲.۰
گتوند: ۶۹.۰
بهبهان: ۶۳.۰
آغاجاری: ۶۲.۰
رامهرمز: ۶۲.۰
ایذه: ۶۰.۰
شوشتر: ۵۹.۰
هفتکل: ۵۷.۰
شوش: ۵۶.۰
شادگان: ۵۳.۰
اهواز (فرودگاه): ۵۰.۰
صفی آباد دزفول: ۵۰.۰
کشاورزی اهواز: ۴۸.۰
لالی: ۴۳.۰
هویزه: ۴۳.۰
مسجدسلیمان: ۳۸.۰
دزپارت: ۳۶.۰
بستان: ۳۵.۰
حسینیه: ۲۷.۰
میانگین رطوبت سطحی: ۵۶.۵