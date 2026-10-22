حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان روز پنج‌شنبه ادامه یافت و هم‌زمان، یک یگان نظامی صهیونیست به حومه شهرک الهباریه در جنوب این کشور نفوذ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از صدی البلد، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز پنج‌شنبه شهرک کفرتبنیت در شهرستان نبطیه را هدف حمله هوایی قرار دادند.

هم‌زمان، شهرک منصوری و منطقه بیوت‌السیاد در جنوب صور با گلوله‌های سنگین توپخانه‌ای کالیبر ۱۵۵ میلی‌متری هدف قرار گرفت و منطقه وادی زبقین نیز زیر آتش توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در رویدادی دیگر، یک پهپاد صهیونیستی در نزدیکی یک قایق ماهیگیری در مقابل منطقه العامریه، در امتداد ساحل روبه‌روی جاده منتهی به ناقوره، بمب صوتی پرتاب کرد.

در شهرستان حاصبیا نیز یک یگان نظامی رژیم صهیونیستی متشکل از حدود ۲۰ نظامی و چهار تانک به سمت منطقه نبع‌الخوخ در حومه شهرک الهباریه پیشروی کرد.

این نیرو در جریان پیشروی خود اقدام به تیراندازی با سلاح‌های خودکار کرد و در منطقه پست بازرسی ایجاد کرد.

توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین حومه شهرک الهباریه در منطقه عرقوب را با ۶ گلوله پیاپی هدف قرارداد.

این حملات هم‌زمان بانفوذ یک یگان نظامی صهیونیست به حومه شهرک و حرکت چهار تانک مرکاوا در اطراف منطقه نبع‌الخوخ انجام شد.