

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عطاالله هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی با بیان اینکه بر اساس آمار رسمی کل خرید تضمینی گندم در فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ بالغ بر ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن بوده است، تصریح کرد: این میزان گندم را ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز در سراسر کشور، در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به ۱۲۰۵ مرکز خرید تحویل دادند.

وی با قدردانی از زحمات کشاورزان به ویژه گندمکاران در تامین مواد غذایی جامعه، اظهار داشت: روند کاشت پائیزه گندم در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد و امیدواریم با قیمتگذاری مناسب گندم در سال زراعی جدید، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول راهبردی افزایش یابد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره قیمت پیشنهادی این بنیاد برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید گفت: نرخ پیشنهادی ما برای هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان است که بادر نظر گرفتن معیار‌ها و عوامل موثری مانند هزینه‌های تولید تعیین شده و در چندین جلسه کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، اما متاسفانه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر قیمت ۶۰ هزار تومان اصرار دارند که به هیچ وجه برای گندمکاران قابل قبول نیست.

هزاران سال تجربه، پشتوانه اعتبار گندم ایرانی

هاشمی برخی اظهارات منفی علیه کیفیت گندم داخلی را شایعه دانست و با اشاره به سابقه چند هزار ساله گندم ایرانی که دقیقا با ذائقه و سلیقه مردم سازگار بوده، تصریح کرد: چنین مباحثی با هدف فراهم کردن زمینه برای مستمر کردن واردات گندم مطرح می‌شود و افرادی که از واردات گندم سود می‌برند، تمایلی به تحقق خودکفایی در تولید گندم ندارند.

وی افزود: نمایندگان معاونت زراعت در شورای قیمت گذاری، با ارائه مستندات علمی و آمار و ارقام به دست آمده از آنالیز و بررسی‌های کارشناسی نشان دادند که گندم‌های تولید داخل از کیفیت بالایی برخوردارند و گندم ایرانی در زمره گندم‌های درجه یک قرار دارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه از مطالبات گندمکاران هنوز نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان، باقی مانده است ابراز امیدواری کرد که طبق وعده وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران ذیربط، باقیمانده مطالبات گندمکاران تا هفته آینده پرداخت شود.