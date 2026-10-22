نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، احیای سنت پیامبر (ص)، اصلاح امت و تقویت وحدت جهان اسلام را از اهداف بنیادین قیام عاشورا برشمرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت نبوی» که به میزبانی دانشگاه مستنصریه بغداد برگزار شد، طی سخنرانی ویدئویی به تبیین پیوند قیام امام حسین (ع) با رسالت پیامبر اکرم (ص) پرداخت.

وی با اشاره به نامه‌ها و سخنان سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: اساس قیام آن حضرت، احیای سنت پیامبر گرامی اسلام (ص)، امر به معروف و نهی از منکر و حرکت بر اساس سیره پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) بود و عاشورا در واکنش به انحراف از تعالیم نبوی شکل گرفت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، راهپیمایی میلیونی اربعین را جلوه‌ای باشکوه از مودت و وفاداری به اهل‌بیت (ع) دانست و بر ضرورت استفاده از این ظرفیت عظیم برای پاسداشت پیام‌های معنوی نهضت عاشورا تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت میان کشورهای اسلامی را از ضرورت‌های اساسی جهان اسلام توصیف کرد و گفت: همبستگی ملت‌های مسلمان مانع از تفرقه و ضربه‌زدن دشمنان به پیکره امت اسلامی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به بحران جاری و رنج‌های مردم مظلوم فلسطین و غزه، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از مقاومت اسلامی و مقابله با ظلم و تجاوز تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تقویت وحدت اسلامی، زمینه پیروزی بر مستکبران فراهم شود.