استاندار زنجان، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای رفع مشکلات واحد‌های فرآوری زیتون در حوزه تسهیلات، مجوزها، تأمین آب پایدار و صادرات خبر داد و گفت: تأمین سرمایه در گردش واحد‌های فعال فرآوری زیتون از محل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات سفر رئیس‌جمهور در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سیدمحسن صادقی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان طارم با اشاره به ضرورت تسریع در صدور مجوز‌های بهره‌برداری واحد‌های مستقر در این شهرک صنعتی، خواستار تعیین تکلیف مجوز‌های مربوط به واحد‌های متصل به تصفیه‌خانه شهرک ظرف دو هفته شد و افزود: مشکلات احتمالی در فرایند اتصال و صدور مجوز‌ها باید در همین بازه زمانی برطرف شود.

استاندار زنجان همچنین به مشکلات ۱۱ واحد فرآوری زیتون مستقر در خارج از شهرک صنعتی و در زمین‌های شخصی اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری انتقال این واحد‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

صادقی با اشاره به مشکلات نقدینگی واحد‌های تولیدی در جریان بازدید‌های میدانی، از تشکیل کارگروهی به مدیریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور فرماندار، نماینده اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی و دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان خبر داد.

وی گفت: این کارگروه باید با بررسی وضعیت واحد‌های فعال و برآورد نیاز‌های مالی آنها، پرونده متقاضیان واجد شرایط را برای استفاده از ظرفیت تسهیلات موجود بررسی و تکمیل کند تا فرایند تصویب و معرفی به بانک‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

استاندار زنجان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، بر ضرورت تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف پرونده‌ها حداکثر ظرف دو هفته تأکید کرد و افزود: جهاد کشاورزی مسئولیت بررسی و تکمیل پرونده‌ها و معرفی متقاضیان را برعهده داشته باشد و هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها نیز برای تسریع در پرداخت تسهیلات انجام شود.

وی در ادامه افزود: تأمین سرمایه در گردش واحد‌های فرآوری زیتون باید از محل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات سفر رئیس‌جمهور در اولویت قرار گیرد و فرایند معرفی و رتبه‌بندی متقاضیان از سوی جهاد کشاورزی و از طریق دبیرخانه مربوطه به بانک‌ها انجام شود.

صادقی با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره مجوزها، آب و پساب شهرک صنعتی طارم، از تشکیل کارگروهی تخصصی به ریاست مسئول تعیین‌شده در جلسه و با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی، محیط زیست، اتاق بازرگانی و واحد‌های فعال شهرک خبر داد.

وی افزود: این کارگروه باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف مشکلات، راهکار‌های اجرایی و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید نمایندگانی مطلع و برخوردار از اختیار لازم را به جلسات معرفی کنند تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه تصمیمات قابل اتخاذ در سطح کارگروه باید در همان سطح نهایی شود، گفت: موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری در سطح استان نیز باید در نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مطرح و تعیین تکلیف شود.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین آب پایدار برای بخش کشاورزی طارم را از موضوعات مهم توسعه این شهرستان دانست و خواستار تشکیل کارگروهی با مسئولیت دستگاه مربوطه برای بررسی میزان تقاضا، حجم مصرف و شیوه‌های تأمین آب شد.

وی با اشاره به موضوع استخر‌های معیشتی، بر تسهیل فرایند صدور مجوز‌های لازم در چارچوب ضوابط تأکید کرد و درباره تأمین آب پایدار نیز، انتقال آب از سد شهریار را یکی از گزینه‌های اصلی پیش‌رو دانست.

صادقی با اشاره به ضرورت بررسی مدل‌های اجرایی و تأمین مالی این طرح گفت: استفاده از ظرفیت و مشارکت کشاورزان در قالب کنسرسیوم، متناسب با میزان آب موردنیاز و سهم مصرف‌کنندگان، یا ورود سرمایه‌گذار می‌تواند در بررسی شیوه اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به نیاز آبی شهرستان در بخشی از سال و ظرفیت‌های موجود در طرح سد شهریار، لازم است موضوع انتقال آب و تکمیل فرایند‌های مربوطه با جدیت پیگیری شود تا زمینه تأمین پایدار آب برای کشاورزی طارم فراهم آید.

استاندار زنجان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک با مسئولان آذربایجان شرقی و حضور نماینده سازمان مربوطه در حوزه آب، با هدف نهایی‌سازی توافقات و بررسی راهکار‌های اجرایی انتقال آب خبر داد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع در بازه زمانی یک‌ماهه شد.

صادقی با اشاره به حجم تولید زیتون در طارم و تقاضا برای ایجاد واحد‌های جدید فرآوری، توسعه صادرات را از ضرورت‌های رونق این بخش دانست و گفت: با توجه به ظرفیت تولید و احتمال مازاد محصول نسبت به مصرف داخلی، باید موانع صادراتی و مشکلات مربوط به صدور گواهی‌های موردنیاز برطرف شود.

وی از تشکیل کارگروهی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، گمرک، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی برای بررسی این مسائل خبر داد و افزود: در کنار رفع موانع اداری و تسهیل فرایند‌های صادراتی، آموزش تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این حوزه با الزامات و مراحل صادرات آشنایی بیشتری پیدا کنند.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در فرایند صادرات، بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در انجام مراحل قانونی و فراهم کردن امکان حضور مؤثرتر تولیدکنندگان زیتون طارم در بازار‌های هدف تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید زیتون، خواستار استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین در مراحل کاشت، آبیاری، برداشت و فرآوری محصول شد.

صادقی گفت: بهره‌گیری از تجربه کشور‌های دیگر و روش‌های نوین کشاورزی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، مصرف آب را نیز مدیریت کند و زمینه تحول در شیوه‌های تولید و فرآوری زیتون را فراهم آورد.

وی همچنین جذب سرمایه‌گذاری برای مکانیزه‌کردن فرایند‌های تولید و فرآوری را ضروری دانست و بر همکاری جهاد کشاورزی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری و اتاق بازرگانی برای شناسایی ظرفیت‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم سرمایه‌گذاری در شهرستان طارم تأکید کرد.

استاندار زنجان در ادامه، خواستار پیگیری برقراری ارتباطات مخابراتی در شهرک صنعتی طارم شد و این موضوع را از نیاز‌های زیرساختی واحد‌های مستقر در این شهرک برشمرد.

وی از برگزاری نشست مشترک با استاندار گیلان خبر داد و گفت: در این نشست، همکاری دو استان در سه محور توسعه راه‌ها و مسیر‌های ارتباطی مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری و تقویت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

صادقی افزود: بر اساس توافقات انجام‌شده، قرار است کارگروه‌های مشترک میان دو استان برای پیگیری موضوعات مورد توافق تشکیل شود. استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و مناطق آزاد استان گیلان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی طارم و همچنین تقویت گردشگری و اقتصاد گردشگری از جمله محور‌های این همکاری خواهد بود.

وی در پایان، بر ضرورت پیگیری زمان‌بندی‌شده مصوبات جلسه و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی تأکید کرد و خواستار آن شد که موضوعات مطرح‌شده، به‌ویژه تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع صدور مجوزها، تأمین آب پایدار و تسهیل صادرات زیتون، با تعیین مسئول مشخص و زمان‌بندی اجرایی دنبال شوند.