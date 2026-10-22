به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش، امروز فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان با هدف جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تبدیل ظرفیت‌های شهری به فرصت‌های اقتصادی پایدار و اشتغال‌آفرین در اتاق بازرگانی ارائه و بررسی شد.

در دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان، ۴۶ فرصت سرمایه‌گذاری شهری معرفی می‌شود که اطلاعات آنها در وبگاه اتاق بازرگانی بارگذاری شده است.

شهرداری اصفهان نیز ۱۳ طرح شاخص را به صورت ویژه برای ارائه به سرمایه‌گذاران انتخاب کرده است.

این فرصت‌ها حوزه‌های متنوعی را از جمله: گردشگری، تفریحی، تجاری، مسکونی، حمل‌ونقل عمومی، انرژی، محیط زیست، خدمات شهری و زیرساخت پوشش می‌دهند.