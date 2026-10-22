رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت نبوی» در بغداد، اربعین را فراتر از یک آیین مذهبی، پدیده‌ای فرهنگی و تمدن‌ساز در سطح جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حمید احمدی در همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت نبوی» که با حضور دانشگاهیان و شخصیت‌های علمی در دانشگاه مستنصریه بغداد برگزار شد، با اشاره به پیوند عمیق میان رسالت پیامبر اکرم (ص) و قیام امام حسین (ع) تأکید کرد: رسالت نبوی دعوت به عدالت و کرامت انسانی بود و قیام حسینی نشان داد که صیانت و استمرار این ارزش‌ها به ایثار و شهادت نیاز دارد.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای راه عدالت، آزادی، مقاومت و مدافعان عزت اسلامی در ایران، عراق، فلسطین و لبنان، اربعین را یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و راهبردی در ابعاد جهانی توصیف کرد که می‌تواند در برابر گفتمان مبتنی بر استعمار، تجاوز و تبعیض ایستادگی کند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر ضرورت تبدیل عواطف و محبت‌های پاک نسبت به اهل‌بیت (ع) به معرفت عمیق، افزود: هدف از برگزاری چنین نشست‌های علمی در محیط‌های دانشگاهی، تبدیل شور حسینی به شعور و معرفت ناب برای تعالی و نشاط معنوی جامعه است.

حجت‌الاسلام احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و عراق را نمادی بارز از وحدت فرهنگی دو ملت دانست و از مهمان‌نوازی کریمانه مردم عراق در آیین جهانی اربعین قدردانی کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این همایش بین‌المللی به برنامه‌های عملی و فرهنگی تبدیل شود تا پیام صلح، عدالت و مبارزه با ظلم بر پایه معارف اسلامی به مخاطبان جهانی منتقل گردد.