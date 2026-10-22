دکتر شهیده مهسا طاهری، دختر کوانتومی ایران و نخبه استان مرکزی، به‌عنوان نخستین بانوی شهید صنعت موشکی ایران شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر شهیده مهسا طاهری، بانوی نخبه استان مرکزی و از مفاخر علمی کشور، به‌عنوان نخستین بانوی شهید صنعت موشکی ایران شناخته می‌شود.

این بانوی نخبه متولد سال ۱۳۷۲، در حوزه صنعت موشکی و با همکاری وزارت دفاع فعالیت داشت و در مسیر پیشرفت علمی و تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور گام برمی‌داشت.

شهیده طاهری سیزدهم اسفند سال گذشته، در جریان حملات دشمن صهیونی ـ آمریکایی، به شهادت رسید.

از این بانوی نخبه، دست‌نوشته‌ها و جزوه‌های علمی بسیاری به یادگار مانده است؛ آثاری که با نام خدا آغاز می‌شدند و از پیوند علم، ایمان و تلاش در زندگی او حکایت دارند.

شهیده مهسا طاهری، دختر سرزمین آفتاب، امروز به‌عنوان یکی از چهره‌های پرافتخار استان مرکزی، یادآور نقش نخبگان جوان در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران است.

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