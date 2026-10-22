مستند رادیویی «سایه سیاه دموکراسی» با واکاوی سازوکار‌های انتخاباتی، نقش سرمایه و لابی‌های قدرت و تناقض‌های ساختاری نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، از دوم تا شانزدهم آبان‌ماه، هر روز ساعت ۲۰:۳۰ از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند رادیویی «سایه سیاه دموکراسی» در قالب مجموعه‌ای تحلیلی، از دوم تا شانزدهم آبان‌ماه، هر روز ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱، روی آنتن می‌رود و به بررسی ابعاد پنهان انتخابات و ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.

این مستند با تمرکز بر فاصله میان شعار‌های دموکراتیک آمریکا و واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی این کشور، موضوعاتی همچون سازوکار انتخابات، رقابت‌های حزبی، نقش سرمایه و لابی‌های قدرتمند در ساختار قدرت، تأثیر رسانه‌ها بر افکار عمومی و محدودیت‌های مشارکت سیاسی را بررسی می‌کند.

واکاوی نابرابری‌های ساختاری، شکاف‌های اجتماعی و نژادی، چالش‌های اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی و دوگانگی‌های سیاسی جامعه آمریکا نیز از دیگر محور‌های این مجموعه است. همچنین، بخش‌هایی از گفت‌و‌گو با کارشناسان مسائل آمریکا در این مستند ارائه می‌شود تا ابعاد مختلف ساختار قدرت و چالش‌های نظام انتخاباتی این کشور از منظری مستند و تحلیلی برای مخاطبان روشن‌تر شود.

مستند رادیویی «سایه سیاه دموکراسی» به تهیه‌کنندگی رقیه زهرا پرنداور و با گویندگی بتول نجفی، از دوم تا شانزدهم آبان‌ماه، هر روز ساعت ۲۰:۳۰ از رادیو ایران پخش می‌شود.

شنوندگان می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را از طریق شماره ۱۶۲، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۰۰ و پیام‌رسان گروه سیاسی رادیو ایران به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۲۷۵۶ با این شبکه در میان بگذارند.