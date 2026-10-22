به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دومین دوره مسابقات قهرمانی هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان جعفرآباد در سبک کیک جیتسو برگزار شد.

این دوره از مسابقات قهرمانی گرامیداشت هفته تربیت بدنی به یاد امام شهید و شهدای اقتدار ایران، با حضور ۷۰ ورزشکار برگزار شد.

این دوره از رقابت‌ها در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و ورزشکاران شرکت‌کننده در فضایی پرشور و رقابتی، توانایی‌ها و مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

در پایان این رقابت‌ها، در رده نونهالان «الف» آریا جوان، امیر علی عبدی، محمد مهدی رنجبر، ابوالفضل محمدی، امیر علی قربانی، عباس گریز پا، سجاد مروتی، امیر عباس مروتی، بهراد بهنیا، سینا دوریان، امیر حسین بلوچی، مهراد دارآفرین، طا‌ها صیادی پور، سید مهدی موسوی در رده نونهالان «ب» محمد چراغی، سید سجاد هاشمی، علی خوشرو، محمد حسین حیدری، قاسم کاووسی، متین امیری در رده نوجوانان محمد مهدی باستان، سینا عسگری، محمد حسین اسماعیلی، محمد مهدی صالحی، محمد طا‌ها محمدی در رده جوانان محمد رستمی، حسین زیرک، یوسف رسولی، محمد مهدی امیری در بزرگسالان محمد جواد افتخاری، حمیدرضا یعقوبی، محمد صادق کاویانپور، میرزا حسین حسینی و محمد مهدی جعفری به عناوین برتر دست یافتند.