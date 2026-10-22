به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بیژن باستانی گفت: ۵۵۰ کارشناس رسمی در ۱۱ گروه و ۴۴ رشته تخصصی در استان فعالیت می‌کنند و به ارجاعات دستگاه قضایی، نهاد‌ها و ادارات دولتی پاسخ می‌دهند.

وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر انجام کارشناسی‌های ارجاعی، در زمینه کارشناسی معاضدتی برای خانواده‌ها و افرادی که توان پرداخت دستمزد کارشناسی را ندارند نیز همکاری می‌کند.

باستانی با اشاره به حملات دشمن به استان بوشهر اظهار کرد: کارشناسان عضو این کانون، کارشناسی و ارزیابی پرونده‌های مربوط به خسارت‌های ناشی از این حملات را نیز انجام داده‌اند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه در برخی رشته‌ها متناسب با تعداد پرونده‌ها و ارجاعات با کمبود کارشناس مواجه‌اند، گفت: مهندسی پزشکی، نفت، الکتروشیمی، خط و امضا، نقشه‌برداری، معماری و تزئینات داخلی از جمله این رشته‌هاست.

وی افزود: با برگزاری آزمون کارشناسی رسمی و طی دوره کارآموزی حدود ۱۱۰ نفر از پذیرفته‌شدگان سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تلاش می‌کنیم کمبود کارشناسان در این رشته‌ها را برطرف کنیم یا به حداقل برسانیم.